Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Թրամփին և Վենսին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին ազգային տոնի՝ Անկախության օրվա առթիվ:

Նախագահ Թրամփին ուղղված ուղերձում Փաշինյանն ընդգծել է Վաշինգտոնի դերը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում:

Շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է.- «Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միավորված են ոչ միայն ընդհանուր շահերով, այլև երկարամյա բարեկամությամբ՝ ուղղված խաղաղության, կայունության և բարեկեցության ամրապնդմանը։ Այս համատեքստում, պատեհ եմ համարում ընդգծել Ձեր հաստատակամ առաջնորդության կարևորությունը՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության գործում»։

Փաշինյանն ընդգծել է, որ TRIPP-ը լինելու է խաղաղության կարևոր գրավականը և «ճանապարհ է հարթելու դեպի առավել խաղաղ, փոխկապակցված և բարեկեցիկ տարածաշրջան»։

«Վստահ եմ, որ մեր համատեղ օրակարգի հետևողական իրականացումը կնպաստի երկկողմ հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը՝ ի շահ մեր երկու ժողովուրդների»,- ասված է կառավարության տարածած հաղորդագրությունում:

Փոխնախագահ Վենսին ուղղված ուղերձում Փաշինյանը հիշատակել է փետրվարին փոխնախագահի Հայաստան կատարած այցը. «Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև տնտեսական, էներգետիկ, պաշտպանական և այլ ոլորտներում գործընկերությանը զարկ տալուց զատ՝ Ձեր այցը դարձավ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության և փոխադարձ վստահության առհավատչյան՝ ստեղծելով նոր հնարավորություններ տարբեր ոլորտներում մեր կապերի ընդլայնման համար»,- նշվում է վարչապետ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձում:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«1-2-3 համաձայնագիրը ստորագրել ենք, որ ԱՄՆ-ը բացահայտի մոդուլյար ռեակտորների տեխնոլոգիաների նրբությունները». Փաշինյան

Վենսը Բաքվում քննարկել է բանտարկյալների ազատ արձակման հարցը

Համատեղ ջանքերի արդյունքում խաղաղություն է հաստատվել այնտեղ, որտեղ նախկինում պատերազմ էր. Վենս

Ե՞րբ Հայաստան կհասնեն ամերիկյան տեխնոլոգիաները՝ մոդուլային ռեակտորները

Վենսն իր աջակցությունն է հայտնել Փաշինյանին ընտրություններում. իշխանության և ընդդիմության արձագանքը

ԱՄՆ-ն 11 միլիոն դոլարի հետախուզական ԱԹՍ-ներ կտրամադրի Հայաստանին

XS
SM
MD
LG