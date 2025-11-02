Փաշինյանը կրկին մասնակցեց կարգալույծ Ասատրյանի մատուցած պատարագին, Մայր Աթոռում տոնում են կաթողիկոսի գահակալության տարեդարձը (լրացվող)

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Օհանավանի Հովհաննավանք եկեղեցում արդեն երկրորդ անգամ մասնակցեց կարգալույծ հռչակված Ստեփան Ասատրյանի (նախկինում՝ Տեր Արամ քահանա) մատուցած կիրակնօրյա պատարագին:
Մայր Աթոռը նրան կարգալույծ է հռչակել ու արգելել եկեղեցական ծեսեր կատարել, իսկ կիրակնօրյա պատարագի անցկացումը դեռ նախորդ շաբաթ «հոգեկործան նախաձեռնություն» անվանել՝ հայտարարելով, թե այն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եկեղեցին պառակտելու փորձ է:
Փաշինյանն այսօր վաղ առավոտյան սոցիալական ցանցով տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ կրկին խոսել էր Մայր Աթոռը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ից ազատելու մասին:
«Մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հոգևոր և բարոյական նորոգման օրակարգը նախ և առաջ մեզնից յուրաքանչյուրի հոգևոր և բարոյական նորոգման օրակարգն է: Մեր Սրբության սրբոցը Կտրիճ Ներսիսյանից և նրա խմբակից ազատելուց առաջ մենք պետք է հոգևոր և բարոյական իմաստով արժանի լինենք մեր Սրբության սրբոցին», - ասել է Փաշինյանը:
Փաշինյանի կողքին էին «Քաղաքացիական պայմանագրի» ներկայացուցիչներ ու աջակիցներ, այդ թվում՝ ԱԺ նախագահը, նախարարներ, մարզպետներ, պատգամավորներ, համայնքների ղեկավարներ:
Տավուշի նախկին մարզպետ, իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահե Ղալումյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, որ միայն կաթողիկոսը չէ, որ ըստ իրենց, խախտել է կուսակրոնության ուխտը, և նրանք սրբազան կոչվելու իրավունք չունեն: Հարցին, թե ինչո՞ւ են այս հարցերը բարձրաձայնում միայն հեղափոխությունից 7 տարի անց, Ղալումյանն արձագանքեց, որ այսօր իրականությունը հայտնի է դարձել ժողովրդի ավելի լայն շրջանակի:
«Մայր Աթոռի էտ մարդիկ է, որ պիղծ են, մենք պիղծ չենք», - ասաց նա:
Եկեղեցին հայտարարել է՝ Հովհաննավանքը Մայր Աթոռի սեփականությունն է, այնտեղից չհեռացող Ստեփան Ասատրյանի քայլն էլ ապօրինի ներխուժում է: ՀԱԵ-ն դիմել է ոստիկանություն:
Զուգահեռ այսօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տոնվում է Գարեգին Երկրորդի գահակալության 26-րդ տարեդարձը։ Սկևռայի սրբոց մասանց պահարանը բերվել է Մայր տաճար:
Ընդդիմադիր պատգամավորները, տարբեր քաղաքական ուժեր ներկա են Էջմիածնում մատուցվող պատարագին ու արարողությանը:
«Հայաստան» խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը, որ ևս այստեղ է, մեկնաբանելով Փաշինյանի հայտարարությունը, որ հաջորդիվ նաև Մայր Աթոռում են նման պատարագի մասնակցելու, ասաց, որ «չարքից ամեն ինչ սպասելի է», դա կանխել է պետք: Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի՝ ամռանը Վեհարանի վրա «նախատեսված գրոհը» տապալվեց, քանի որ իշխանությունները տեսան, որ ժողովուրդը հավաքվում է և պաշտպանում Եկեղեցին:
«Բայց կփորձի, իհարկե, մինչև կտեսնի, ու ժողովրդական պատ է, որը թույլ չի տա, որ մեր ինքնության սյուներից ամենակարևորներից մեկը պղծվի», - նկատեց նա: