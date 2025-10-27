«Հովհաննավանքի տարածք ներխուժման գլխավոր պատասխանատուն Փաշինյանն է». Մայր Աթոռի փաստաբանը կդիմի իրավապահներին

Հանցագործություն հենց օրենքի պաշտպանների՝ ոստիկանների ու քննչական մարմնի անմիջական օգնությամբ. երեկվա միջադեպին փաստաբան Արա Զոհրաբյանի գնահատականն է: Նա հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի իրավապահներին՝ վարչապետի ու բարձրաստիճան ոստիկանների դեմ: Պնդում է՝ հենց նրանց թողտվությամբ են խոչընդոտել իրենց տեղաշարժը, Մայր Աթոռին արգելել մտնել իր իսկ տարածք ու իրեն պատկանող եկեղեցում ծես իրականացնել:
«Սա հանցագործություն է, ոստիկանությունը դրսևորեց իրավախախտ անգործություն, ոստիկանությունը չապահովեց մեր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը: Ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ Հայաստանի տարածքով տեղաշարժվել, և որևէ մեկը իրավունք չունի իմ ճանապարհը փակելու», - ասաց Զոհրաբյանը:
Երեկ, երբ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցում էր կարգալույծ քահանայի մատուցած ու Մայր Աթոռի կողմից անօրինական ճանաչված պատարագին, Առաքելական Սուրբ եկեղեցու կողմից Հովհաննավանք ուղարկված Տեր Շնորհք աբեղա Պալոյանը փաստաբան Արա Զոհրաբյանի հետ անգամ չկարողացավ մոտենալ եկեղեցու մատույցներին:
«Երբ արդեն մայրուղուց թեքվում ենք դեպի Հովհաննավանք, արդեն մեքենան կանգնեցրին, ոստիկանները չթույլատրեցին մտնենք: Նույն պահին Տեր Տարոն անունով քահանան, որին էլ կանգնեցրին, ասաց՝ «Տեր Արամն ինձ թույլ է տվել», իրեն թույլ տվեցին, մտավ: Մենք ստիպված ոտքով փորձեցինք գնալ», - ներկայացրեց փաստաբանը:
Մայր Աթոռը մինչդեռ նախօրեին էր դիմել իրավապահներին, որ ապահովեն քահանաների մուտքը Հովհաննավանք:
Այսօր «Ազատության» հետ զրույցում փաստաբան Զոհրաբյանը պատմեց, որ իրեն մի կողմ տարած Ներքին գործերի նախարարի տեղակալն է հորդորել լքել տարածքը, որ բախումներ չլինեն տեղի բնակիչների հետ, որոնցից մի քանիսը ոստիկանների լուռ ներկայությամբ, հենց նրանց քթի տակ փակել էին քահանայի, սարկավագների ու փաստաբանի ճանապարհն ու հրահանգում էին հեռանալ: Հանցագործության մասին հաղորդման մեջ նաև անդրադարձ կա քննչականի վարքագծին, որ Արագածոտնի թեմի 21 քահանաներին երեկ՝ այսինքն՝ կիրակի նույն ժամին կանչել էր հարցաքննության: Նրանք, սակայն, հրաժարվել են գնալ՝ հայտարարելով, որ չեն կարող ողջ թեմը թողնել առանց պատարագի:
«Ոստիկանությունն իր գործառույթները չի կատարում: Թող ոստիկանապետը գնա մտածի, որովհետև սա իր համար լուրջ խնդիր է: Ոստիկանությունը ոչինչ չձեռնարկեց և հակառակը՝ իր ու նաև քննչական մարմնի օգնությամբ կատարվեց հանցագործություն», - ասաց Զոհրաբյանը:
Չնայած փաստաբանը հույս չունի, որ գլխավոր դատախազն ընթացք կտա իր դիմումին ու իրերը կկոչի իրենց անուններով, արդարադատության նախարարը տեղի ունեցածի մեջ խնդիր չի տեսնում. «Իրականում եկեղեցու գործերին որևէ մեկը չի միջամտում, և երկրորդ կողմը մեդալի այն է, որ եկեղեցին ունենալով մեծ դեր մեր քաղաքացիների կյանքում՝ իրականում տալիս է հնարավորություն քաղաքացիներին ոչ թե միջամտելու, այլ որոշելու, թե ինչպես վարվեն կոնկրետ իրավիճակում»:
Սրբուհի Գալյանի խոսքով, վարչապետի մասնակցությունը պատարագին եկեղեցու գործերին միջամտել չէ, դա սահմանադրական կարգի տապալում չէ, եկեղեցին դրա մեջ չի մտնում:
«Եկեղեցին սահմանադրական կարգ հասկացության մեջ ընդհանրապես չի մտնում, երկրորդ, վարչապետի կամ որևէ այլ պաշտոնատար անձի լիազորությունների շրջանակներից դուրս է պատարագի գնալը, դա ուղղակի ցանկություն է, որը կարող է ունենալ յուրաքանչյուրն, այդ թվում՝ վարչապետը», - նշեց նա: