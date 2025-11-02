Փաշինյանը Հովհաննավանքում մասնակցում է Ասատրյանի մատուցած պատարագին, Մայր Աթոռում տոնում են կաթողիկոսի գահակալության տարեդարձը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ ժամանեց Օհանավանի Հովհաննավանք եկեղեցու՝ մասնակցելու կարգալույծ հռչակված Ստեփան Ասատրյանի (նախկինում՝ Տեր Արամ քահանա) մատուցած կիրակնօրյա պատարագին:
Մայր Աթոռը նրան կարգալույծ է հռչակել ու արգելել եկեղեցական ծեսեր կատարել, իսկ կիրակնօրյա պատարագի անցկացումը դեռ նախորդ շաբաթ «հոգեկործան նախաձեռնություն»՝ անվանել՝ հայտարարելով, թե այն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եկեղեցին պառակտելու փորձ է:
Զուգահեռ այսօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տոնվում է Գարեգին Երկրորդի գահակալության 26-րդ տարեդարձը։ Սկևռայի սրբոց մասանց պահարանը բերվեց Մայր տաճար:
Փաշինյանն այսօր վաղ առավոտյան սոցիալական ցանցով տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ կրկին խոսել էր Մայր Աթոռը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ից ազատելու մասին:
«Մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հոգևոր և բարոյական նորոգման օրակարգը նախ և առաջ մեզնից յուրաքանչյուրի հոգևոր և բարոյական նորոգման օրակարգն է: Մեր Սրբության սրբոցը Կտրիճ Ներսիսյանից և նրա խմբակից ազատելուց առաջ մենք պետք է հոգևոր և բարոյական իմաստով արժանի լինենք մեր Սրբության սրբոցին», - ասել է Փաշինյանը:
Այստեղ են «Քաղաքացիական պայմանագրի» ներկայացուցիչներ ու աջակիցներ, այդ թվում՝ ԱԺ նախագահը, նախարարներ, մարզպետներ, պատգամավորներ, համայնքների ղեկավարներ:
Եկեղեցին հայտարարել է՝ Հովհաննավանքը Մայր Աթոռի սեփականությունն է, այնտեղից չհեռացող Ստեփան Ասատրյանի քայլն էլ ապօրինի ներխուժում է: ՀԱԵ-ն դիմել է ոստիկանություն: