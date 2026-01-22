Փաշինյանը Դավոսում կմասնակցի «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրության ստորագրման արարողությանը

Դավոսի տնտեսական ֆորումի շրջանակում Երևանի ժամանակով 13:30-ին մեկնարկելու է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրության ստորագրման արարողությունը:
Թեև վարչապետի գրասենյակն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Փաշինյանը չի մասնակցելու Դավոսի ֆորումին, այսօր նա մեկնել է Շվեյցարիա՝ միանալու ամերիկյան նախաձեռնությանը:
Միացյալ Նահանգների նախագահը հինգ տասնյակից ավելի երկրների առաջնորդների է հրավիրել այս հարթակ, ըստ հաղորդումների հրավեր են ստացել նաև Ռուսաստանի ու Բելառուսի առաջնորդները, որոնք Արևմուտքի կողմից մեկուսացման մեջ էին՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո:
Ի սկզբանե հայտարարվել էր, որ այս նախաձեռնությունը Գազայի վերականգնումն է վերահսկելու, այժմ, սակայն, Թրամփն ավելի մեծ խնդիրներն է դրել խորհրդի առջև՝ հայտարարելով, թե այն պետք է լուծի գլոբալ հակամարտությունները: Սակայն շատ փորձագետների համոզմամբ՝ այս քայլով Թրամփը փորձում է նվազեցնել ՄԱԿ-ի դերը, որի արդյունավետությունը Սպիտակ տան ղեկավարը բազմիցս է քննադատել:
Միացյալ Նահանգների ավանդական դաշնակիցներից մի քանիսը զգուշավոր են արձագանքել այս նախաձեռնությանը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Ֆրանսիայի առաջնորդը մերժել է դրան միանալ։ Հայաստանը, սակայն, օրեր առաջ է հայտարարել, որ կմիանա Թրամփի առաջնորդած խորհրդին:
«Վարչապետ Փաշինյանը սիրով և պատասխանատվությամբ ընդունել է առաջարկը՝ վերահաստատելով Հայաստանի հանձնառությունը խաղաղության առաջմղմանը», - հայտարարել էր Փաշինյանի մամուլի քարտուղարը:
Սպիտակ տան աղբյուրը Reuters գործակալությանը հայտնել է, որ հրավերը ստացած 50 համաշխարհային առաջնորդներից 35 -ը համաձայնել են միանալ «Խաղաղության խորհրդին», այդ թվում՝ դաշնակից Իսրայելը, Թուրքիան և Հունգարիան, որոնց ղեկավարների հետ Թրամփն անձնական լավ հարաբերություններ ունի, Ուզբեկստանը, Ղազախստանը: Reuters-ը նկատում է, որ Թրամփի հրավերն ընդունել են նաև Հայաստանը և Ադրբեջանը՝ հիշեցնելով, որ այս երկրները անցած տարվա 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Հայաստանի, ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի առաջնորդները Սպիտակ տանը ստորագրեցին վաշինգտոնյան փաստաթղթերը: Վաշինգտոնում Ամերիկայի նախագահի միջնորդությամբ խաղաղության են հասել:
Արևմտյան լրատվամիջոցների ձեռքի տակ էր հայտնվել խորհրդի կանոնադրությունը, ըստ որի՝ դրա բոլոր անդամները պետք է վճարեն մեկական միլիարդ դոլար անդամավճար: