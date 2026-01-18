Թրամփը ցանկանում է, որ երկրները վճարեն 1 մլրդ դոլար՝ Խաղաղության խորհրդում մշտական անդամակցության համար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը խնդրում է Խաղաղության խորհրդում մշտական տեղ զբաղեցնելու ցանկություն ունեցող երկրներին նվիրաբերել առնվազն 1 միլիարդ դոլար, հայտնում է Bloomberg-ը, որը վերանայել է խմբի կանոնադրության նախագիծը։
Այն պետությունները, որոնք կանոնադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին տարվա ընթացքում ներդրում կկատարեն, կստանան մշտական անդամակցություն, իսկ մյուսները կնշանակվեն առավելագույնը երեք տարվա ժամկետով։ Փաստաթղթի համաձայն՝ Թրամփը կդառնա Խաղաղության խորհրդի առաջին նախագահը և ինքը կվճռի, թե ում հրավիրել կազմակերպություն։
Խմբում որոշումները կընդունվեն ձայների մեծամասնությամբ, և յուրաքանչյուր անդամ պետություն կունենա մեկ ձայն։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշվում է փաստաթղթում, բոլոր որոշումները ենթակա են նախագահի հաստատմանը։
Ամերիկացի անանուն պաշտոնյան Bloomberg-ին ասել է, որ հավաքագրված միջոցները կօգտագործվեն Խաղաղության խորհրդի՝ Գազայի հատվածը վերականգնելու մանդատը կատարելու համար։
Սկզբնապես Խաղաղության խորհրդի ստեղծումը Թրամփի՝ Գազայի հատվածում հակամարտությունը լուծելու խաղաղության ծրագրի մի մասն էր։ Սակայն, ինչպես գրում է Financial Times-ը, կանոնադրության տեքստում Գազան չի հիշատակվում։ Փաստաթղթի համաձայն՝ «Խաղաղության խորհուրդը» «միջազգային կազմակերպություն է, որը ձգտում է նպաստել կայունությանը, վերականգնել վստահելի և օրինական կառավարումը և ապահովել երկարատև խաղաղություն այն տարածքներում, որոնք տուժել են հակամարտություններից կամ գտնվում են դրանց առաջացման վտանգի տակ»։
Ինչպես նշում է Bloomberg-ը, Թրամփի քննադատները մտահոգված են, որ ԱՄՆ նախագահը փորձում է ստեղծել ՄԱԿ-ի այլընտրանք կամ մրցակից, կազմակերպություն, որը նա վաղուց է քննադատում։