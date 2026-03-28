Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկայում նախատեսում է այցելել Ռուսաստան։ Այսօր երևանյան թաղամասերում քաղաքացիների հետ շփումների ընթացքում նա խոսեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին, հայտնում է «Արմենպրես»-ը:
«Մենք կապերը պահում ենք»,- ասաց նա՝ հավելելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար բարեկամ երկիր է։
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մարտի 23-ին կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել էին երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման տարբեր կողմեր, այդ թվում՝ համագործակցությունը առևտրա-տնտեսական, էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտներում:
Փաշինյանն ու Պուտինը պայմանավորվել էին առաջիկա հարմար առիթով քննարկումը շարունակել հանդիպման ձևաչափով: