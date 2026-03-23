Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ

Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև հեռախոսազրույցը է տեղի ունեցել:

«Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման տարբեր կողմեր, այդ թվում՝ համագործակցությունը առևտրա-տնտեսական, էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտներում», - տեղեկությունը տրամադրում է Կրեմլը՝ ընդգծելով, որ զրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։

Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ՝ Փաշինյանն ու Պուտինը պայմանավորվել են առաջիկա հարմար առիթով քննարկումը շարունակել հանդիպման ձևաչափով:

XS
SM
MD
LG