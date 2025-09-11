Մատչելիության հղումներ

Փաշինյան. Հայաստանը կարևորում է ՆԱՏՕ-ի հետ գործակցությունը, ինչը նպաստում է նաև տարածաշրջանում անվտանգությանը

Հայաստան-ՆԱՏՕ գործընկերությանը վերաբերող հարցեր են քննարկվել Հյուսիսատլանտյան դաշինքում հավատարմագրված դեսպանների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ:

Կողմերը նշել են համագործակցության զարգացման և շարունակականության կարևորությունը։

Փաշինյանը ներկայացրել է Հայաստանի կողմից խաղաղության և կայունության ամրապնդման ուղղությամբ տարվող քաղաքականությունը։ Այդ համատեքստում, վարչապետն անդրադարձել է օգոստոսի 8-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված վաշինգտոնյան հռչակագրին, ինչպես նաև խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ համաձայնագրի նախաստորագրմանը։

Փաշինյանը շեշտել է, որ Հայաստանը կարևորում է միջազգային գործընկերների, այդ թվում՝ ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը, ինչը նպաստում է նաև տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության օրակարգի առաջմղմանը։

Կառավարության լրատվականի հաղորդագրության համաձայն՝ դեսպանները ողջունել են վաշինգտոնյան հռչակագրի ստորագրումը և խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը՝ դրանք որակելով որպես վճռորոշ քայլեր տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն ապահովելու ուղղությամբ։ Նրանք նաև բարձր են գնահատել Հայաստանի հետ գործընկերությունը։


