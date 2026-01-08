Մատչելիության հղումներ

«Կառավարությունը ստուգում է տվյալները». վարչապետի պնդումն արտոնությունների մասին հակասում է փաստերին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ժամանակ, արխիվ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ժամանակ, արխիվ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով բիզնեսներին տրվող արտոնությունների հարցին, պնդեց՝ համակարգն ինքնաշխատ է, Կառավարությունը ստուգում է, թե արդյոք ընկերությունների ներկայացրած տվյալներն իրականությանը համապատասխանում են. - «Եվ եթե համապատասխանում են իրականությանը, Կառավարությունն իրավունք չունի էդ արտոնությունն իր իսկ որոշման համաձայն չտալ»:

«Ազատություն»-ը, մինչդեռ, պարզել էր՝ արտոնություններ են ստանում իրենց հասույթների մասին իրականությանը չհամապատասխանող՝ Պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալներին չհամընկնող տեղեկություններ տրամադրած ընկերությունները:

Տարեվերջին գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող «Ալեքս տեքստիլ»-ն, օրինակ, արտոնություն ստացավ, թեև այդ թվերը չէին համընկնում: Սա եզակի դեպք չէ, «Ազատություն»-ը պարզել էր, որ սխեման կրկնվում է արտոնությունների այլ որոշումներում ևս:



