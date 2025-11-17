Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փարիզը Կիևին Rafale կործանիչներ ու այլ սարքավորումներ կմատակարարի 10 տարվա ընթացքում

Ֆրանսիան Ուկրաինային մինչև 100 Rafale կործանիչ, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ու ռազմական այլ սարքավորումներ կմատակարարի առաջիկա տասը տարվա ընթացքում: Համաձայնագիրը ստորագրվել է այսօր՝ նախագահ Զելենսկու՝ Փարիզ կատարած այցի ժամանակ։

Սա պատմական գործարք է, նախագահ Մակրոնի հետ հանդիպումից առաջ գրել էր Վլադիմիր Զելենսկին X-ում։ Նպատակն է «հնարավորություն տալ Կիևին ձեռք բերել այն համակարգերը, որոնք անհրաժեշտ են ռուսական ագրեսիային արձագանքելու համար», «Ֆրանս պրես»-ին ասել է Ելիսեյան պալատի աղբյուրը՝ անանուն մնալու պայմանով։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG