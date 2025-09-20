Պապոյանին հրավիրել են ԱՄՆ՝ քննարկելու այդ թվում «Թրամփի ուղու» մանրամասները

Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարին հրավիրել են Միացյալ Նահանգներ՝ այդ թվում «Թրամփի ուղու» հետ կապված մանրամասները քննարկելու: Այս մասին նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնեց այսօր ճեպազրույցի ժամանակ՝ պատասխանելով «Ազատության» հարցին:
Պապոյանը նշեց, որ պաշտոնական հրավերն արդեն կա, և ինքը մեկնելու է:
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր հայտարարեց, որ «Թրամփի ուղու» հետ կապված աշխատանքները շարունակվելու են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների միջև շփումների, քննարկումների, բանակցությունների միջոցով:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ