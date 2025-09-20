Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պապոյանին հրավիրել են ԱՄՆ՝ քննարկելու այդ թվում «Թրամփի ուղու» մանրամասները

Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, արխիվ
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, արխիվ

Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարին հրավիրել են Միացյալ Նահանգներ՝ այդ թվում «Թրամփի ուղու» հետ կապված մանրամասները քննարկելու: Այս մասին նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնեց այսօր ճեպազրույցի ժամանակ՝ պատասխանելով «Ազատության» հարցին:

Պապոյանը նշեց, որ պաշտոնական հրավերն արդեն կա, և ինքը մեկնելու է:

Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր հայտարարեց, որ «Թրամփի ուղու» հետ կապված աշխատանքները շարունակվելու են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների միջև շփումների, քննարկումների, բանակցությունների միջոցով:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Կոստանյանը չի հերքում, որ սահմանազատման հաջորդ փուլը կսկսվի «Թրամփի ուղու» հատվածից

«Թրամփի ուղու» աշխատանքները շարունակվելու են Հայաստանի և ԱՄՆ-ի բանակցությունների միջոցով. Միրզոյան

ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնյան Երևանում շարունակում է քննարկումները «Թրամփի ուղու» շուրջ

«145 միլիոն դոլար՝ «Թրամփի ուղուն». ընդդիմությունը նախագծի անորոշությունից է խոսում

Հայաստանում է ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարը

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG