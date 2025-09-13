Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հենրեհենը Երևանում շարունակում է քննարկումները «Թրամփի ուղի» նախագծին առնչվող հարցերի շուրջ

ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհենին ընդունել է Ներքին գործերի նախարարը, սեպտեմբերի 12,2025թ.
ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհենին ընդունել է Ներքին գործերի նախարարը, սեպտեմբերի 12,2025թ.

Երևան ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհենը շարունակում է պաշտոնական հանդիպումները:

Ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ՝ Պետդեպի պաշտոնյայի և գերատեսչության ղեկավարի միջև կայացած հանդիպմանը քննարկվել են «Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքների հիման վրա ներկայացված՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» նախագծին առնչվող հարցեր»:

ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարին երեկ ընդունել են նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, Էկոնոմիկայի նախարարն, ինչպես նաև Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը:

Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարին ընդունել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը: Հանդիպմանը Բրենդան Հենրեհենը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ը մտադիր է Հայաստանին տրամադրել 145 միլիոն դոլար աջակցություն:

«Սա ֆինանսավորման առաջին մասնաբաժինն է ուղղված «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» նախագծի և օգոստոսի 8-ին ձեռք բերված հարակից պայմանավորվածությունների իրագործմանը՝ առևտրի, ենթակառուցվածքների, կարևորագույն հանքանյութերի մատակարարման շղթաների և միջսահմանային անվտանգության ասպարեզներում ներդրումներին աջակցելու միջոցով», - ասել է Բրենդան Հենրեհենը:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG