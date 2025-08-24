Պապիկյան այցելել է հարավարևելյան սահմանագոտու պահպանության տեղամասեր

Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երեկ այցելել է հարավարևելյան սահմանագոտու պաշտպանությունն իրականացնող N զորամիավորման պահպանության տեղամասեր։
Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հետևել է ընթացող շինարարական լայնածավալ աշխատանքներին, ծանոթացել ծառայության կրման պայմաններին։
Պաշտպանության նախարարության լրատվականի փոխանցմամբ՝ շրջայցի ավարտին Պապիկյանը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ ու ցուցումներ՝ աշխատանքները սահմանված ժամկետում և շինարարական նորմերի պահպանմամբ ավարտին հասցնելու վերաբերյալ։