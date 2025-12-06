ԱՄՆ-ը մնում է Եվրոպայի ամենամեծ դաշնակիցը. Կալլաս

Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ Եվրոպայի ամենամեծ դաշնակիցը, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Կայա Կալլասը:
Թրամփի վարչակազմը այս շաբաթ հրապարակված ռազմավարական փաստաթղթում նշել է, որ Եվրոպան կանգնած է քաղաքակրթական ջնջման առջև և կարող է մի օր կորցնել իր կարգավիճակը որպես հուսալի դաշնակից: Այդ փաստաթղթում Եվրոպային անվանել են անվստահ:
«Քննադատությունը շատ է, բայց ես կարծում եմ, որ այն ինչ-որ առումով արդար է։ Եթե նայեք Եվրոպային, կտեսնեք, որ նա թերագնահատում է իր սեփական ուժը Ռուսաստանի նկատմամբ», - ասել է Կալլասը՝ ելույթ ունենալով Քաթարում՝ Դոհայում կայացած համաժողովում։
Կալլասի համոզմամբ՝ Եվրոպան պետք է ավելի ինքնավստահ լինի: