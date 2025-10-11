Պաղեստինցիները շարունակում են վերադառնալ իրենց լքված տներ

Հազարավոր պաղեստինցիներ շարունակում են Գազայի ափամերձ տարածքով վերադառնալ իրենց լքված տներ, հայտնում է Reuters-ը:
Իսրայելական զորքերը նահանջել են նախապես համաձայնեցված գծեր, ինչի շուրջ պայմանավորվածությունը Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի հետ ձեռք բերվեց այս շաբաթ:
Իսրայելում էլ սպասում են գերիների վերադարձին, որ ենթադրվում է՝ կկայանա երկուշաբթի: Համաձայնագրով նրանց վերադարձից հետո Իսրայելը պետք է ազատի իր բանտերում երկարաժամկետ պատիժ կրող 250 պաղեստինցու և պատերազմի ընթացքում ձերբակալված 1700 անձանց։