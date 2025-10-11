Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պաղեստինցիները շարունակում են վերադառնալ իրենց լքված տներ

Հազարավոր պաղեստինցիներ շարունակում են Գազայի ափամերձ տարածքով վերադառնալ իրենց լքված տներ, հայտնում է Reuters-ը:

Իսրայելական զորքերը նահանջել են նախապես համաձայնեցված գծեր, ինչի շուրջ պայմանավորվածությունը Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի հետ ձեռք բերվեց այս շաբաթ:

Իսրայելում էլ սպասում են գերիների վերադարձին, որ ենթադրվում է՝ կկայանա երկուշաբթի: Համաձայնագրով նրանց վերադարձից հետո Իսրայելը պետք է ազատի իր բանտերում երկարաժամկետ պատիժ կրող 250 պաղեստինցու և պատերազմի ընթացքում ձերբակալված 1700 անձանց։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG