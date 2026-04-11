Ուժի մեջ մտավ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև Զատկի զինադադարը

Ուժի մեջ մտավ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև 32-ժամյա զինադադարը: Երկու երկրների ղեկավարները խոստացել են, որ իրենց զինված ուժերը կդադարեցնեն կրակը ուղղափառ քրիստոնյաների կողմից այս տարի ապրիլի 12-ին նշվող Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ:
Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր Ուկրաինայի հետ «Զատկի զինադադարի» մասին՝ այսօր ժամը 16-ից մինչև վաղը օրվա ավարտը:
Զատկի տոնին զինադադար հաստատելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Ուկրաինան:
Այսօր առավոտյան Զելենսկին հայտարարել է, որ իր երկիրը կպահպանի հրադադարի ռեժիմը և «կգործի բացառապես հայելային». - «Երկնքում, երկրի վրա և ծովում ռուսական հարվածների բացակայությունը կնշանակի մեր պատասխանների բացակայություն»:
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով՝ Զատկի զինադադարը կարող է դառնալ «դեպի խաղաղություն իրական շարժման սկիզբը»:
Զատկի տոնի նախօրեին Ռուսաստանը և Ուկրաինան «175-ը 175-ի դիմաց» սկզբունքով գերիների փոխանակություն են իրականացրել, երկու օր առաջ էլ զոհվածների դիեր են փոխանակել: