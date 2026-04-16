«Ուժեղ Հայաստանի» մեկ անդամի մեղադրանք է առաջադրվել. խոսնակ

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մեկ անդամի մեղադրանք է ներկայացվել, հայտնել է քաղաքական ուժի խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը:
Ըստ նրա՝ մեղադրանք է առաջադրվել բարեգործության արգելքը խախտելու հոդվածով:
Բացի այդ, 15 մարդ բերման է ենթարկվել, սակայն ըստ Ղահրամանյանի՝ նրանց թիվը ավելանում է:
Խոսնակն ասաց, որ փաստաբանների մի մասի աշխատանքը խոչընդոտվում է՝ նրանց թույլ չեն տալիս ներս մտնել ու ծառայություններ մատուցել իրենց վստահորդներին, որոշ փաստաբանների ահազանգերից հետո, այդուհանդերձ, հաջողվել է ներս մտնել:
Ավելի վաղ գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը ահազանգել էր իրենց համակիրներին բերման ենթարկելու և խուզարկությունների մասին:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, «Ազատության» տեղեկություններով, ձերբակալել է «Ուժեղ Հայաստանի» Արտաշատի ներկայացուցիչներին ընտրակաշառքի կասկածանքով:
Կոմիտեն դեռ չի հաստատում այս տեղեկությունները:
Կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Ղազինյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ սրանք «բռնաճնշումներ են» իրենց քաղաքական ուժի նկատմամբ ընտրություններին ընդառաջ:
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության երկու անդամներ այս շաբաթ ձերբակալվել էին նախընտրական շրջանում արգելված բարեգործության մեղադրանքով, ապա ազատ արձակվել վարչական վերահսկողության պայմանով:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, հիմնվելով գաղտնալսման վրա, հայտարարել էր, թե անցած ամիս, երբ ընտրությունների հետ կապված արդեն թեկնածուների կողմից բարեգործության արգելք կար, «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության ներկայացուցիչներ Գոհար Ղումաշյանն ու Վերժինե Ստեփանյանը բնակիչներին գումար են տրամադրել և արտոնյալ ծառայություններ խոստացել:
Մինչդեռ ընդդիմադիր կուսակցությունն ու փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հերքում են կապն ընտրությունների հետ՝ հայտարարելով, որ մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցներից մեկն արդեն հերքվել է: