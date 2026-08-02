Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Ուժեղ Հայաստան»-ի Աժ փոխնախագահի թեկնածուն Արամ Վարդևանյանն է

Ավելացրեք մեզ Google-ում
«Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության պատգամավորներ Նարեկ Կարապետյանը և Արամ Վարդևանյանը Ազգային ժողովում, Երևան, 2-ը օգոստոսի, 2026թ.
«Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության պատգամավորներ Նարեկ Կարապետյանը և Արամ Վարդևանյանը Ազգային ժողովում, Երևան, 2-ը օգոստոսի, 2026թ.

«Ուժեղ Հայաստան» ընդդիմադիր խմբակցության Աժ փոխնախագահի թեկնածուն Արամ Վարդևանյան է: Այս մասին «Ազատությանը» հայտնեց խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը:

Հարցին, թե ինչ սկզբունքով են Վարդևանյանն ընտրել, Կարապետյանը պատասխանեց՝ հաշվի առնելով նրա փորձը, պրոֆեսիոնալիզմը:

«Փորձ, պրոֆեսիոնալիզմ, և նաև լավագույն մասնագետներից՝ օրեսդրի համար դա հիմնական կրիտերիաներից է», - հայտարարեց ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը:

ԱԺ նախագահի երեք տեղակալներից մեկի, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովներից չորսի նախագահների պաշտոնները օրենքով հատկացված են ընդդիմությանը:

«Ուժեղ Հայաստան»-ի Աժ փոխնախագահի թեկնածուն Արամ Վարդևանյանն է
Embed
«Ուժեղ Հայաստան»-ի Աժ փոխնախագահի թեկնածուն Արամ Վարդևանյանն է
by Ազատություն ռ/կ

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00


XS
SM
MD
LG