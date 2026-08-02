«Ուժեղ Հայաստան»-ի Աժ փոխնախագահի թեկնածուն Արամ Վարդևանյանն է

«Ուժեղ Հայաստան» ընդդիմադիր խմբակցության Աժ փոխնախագահի թեկնածուն Արամ Վարդևանյան է: Այս մասին «Ազատությանը» հայտնեց խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը:
Հարցին, թե ինչ սկզբունքով են Վարդևանյանն ընտրել, Կարապետյանը պատասխանեց՝ հաշվի առնելով նրա փորձը, պրոֆեսիոնալիզմը:
«Փորձ, պրոֆեսիոնալիզմ, և նաև լավագույն մասնագետներից՝ օրեսդրի համար դա հիմնական կրիտերիաներից է», - հայտարարեց ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը:
ԱԺ նախագահի երեք տեղակալներից մեկի, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովներից չորսի նախագահների պաշտոնները օրենքով հատկացված են ընդդիմությանը: