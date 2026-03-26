Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուրալօղլու․ «Զանգեզուրի միջանցքը պատրաստ կլինի 4-5 տարիների ընթացքում»

Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլու, արխիվ
Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլու, արխիվ

«Զանգեզուրի միջանցքը պատրաստ կլինի 4-ից 5 տարիների ընթացքում», - հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։ Նրա խոսքով՝ «այդ միջանցքը ուղղակի կապ կհանդիսանա թյուրքական աշխարհի [պետությունների] միջև»։

Թուրք նախարարն ասել է, որ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող հատվածում աշխատանքները գրեթե ավարտված են։ «Մեր տարածքում գտնվող 224- կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածում աշխատանքներն արդեն իսկ մեկնարկել են և այժմ էլ շարունակվում են», - նշել է Ուրալօղլուն։

Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը հայտնել է, որ շինարարության իրականացման նպատակով Անկարան վարկային համաձայնագիր է ստորագրել Համաշխարհային բանկի հետ՝ «բավական լավ պայմաններով»։

XS
SM
MD
LG