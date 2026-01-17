Ուկրաինային կարող են առաջարկել ԵՄ-ին անդամակցության պարզեցված պլան

Եվրահանձնաժողովը Ուկրաինայի համար պատրաստում է Եվրամիությանը պարզեցված ընթացակարգով անդամակցության պլան, հաղորդում են Reuters-ը, Financial Times-ը и Politico-ն:
Խոսքը Եվրոպական միությանը նոր երկրների անդամակցության պահանջների վերանայման և անդամակցության երկաստիճան համակարգի ստեղծման մասին է: Ընդ որում, պարզեցված ընթացակարգի դեպքում Կիևը չի ունենա ԵՄ լիիրավ անդամների որոշ իրավունքներ, մասնավորապես՝ չի կարող ակնկալել ԵՄ բյուջեից համապարփակ ֆինանսավորում և սոսկ սահմանափակ մուտք կունենա եվրոպական շուկա, ինչպես նաև որոշ իրավիճակներում զուրկ կլինի ձայնի իրավունքից:
Կոնկրետ առաջարկները կներկայացվեն «փետրվարին կամ մարտին», մինչ այդ պլանը մանրակրկիտ կմշակվի, Politico-ին ասել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը:
Երկու օր առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ ԵՄ-ին անդամակցությունը Ուկրաինայի համար անվտանգության առանցքային երաշխիք է:
Եվրահանձնաժողովի անանուն մնալ ցանկացած ներկայացուցիչները Financial Times-ին ասել են, որ ԵՄ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունը նաև կնպաստի Ռուսաստանի օգտին տարածքային զիջումներին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու համաձայնելուն՝ նա կարող է դա որպես ձեռքբերում ներկայացնել ուկրաինացի ժողովրդին:
Այդուհանդերձ, վերլուծաբանները ԵՄ-ին Ուկրաինայի նման անդամակցության մեջ քաղաքական և ռազմավարական վտանգներ են տեսնում:
ԵՄ-ին անդամակցելու դիմում Ուկրաինան ներկայացրել է 2022 թվականի փետրվարի 28-ին, չորս ամիս անց՝ հունիսի 23-ին երկրին շնորհվել է ԵՄ անդամի թեկնածուի կարգավիճակ։