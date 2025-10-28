Հունգարիայի վարչապետը ձգտում է Ուկրաինայի նկատմամբ սկեպտիկ դաշինք կազմել Սլովակիայի և Չեխիայի հետ. Politico

Հունգարիայի վարչապետը ձգտում է Ուկրաինայի նկատմամբ սկեպտիկ դաշինք կազմել Սլովակիայի և Չեխիայի հետ։ Տեղեկությունը Politico-ին հաղորդել է Վիկտոր Օրբանի քաղաքական խորհրդական Բալաժ Օրբանը։ Լրագրողն ընդգծում է՝ նրանց միջև ազգակցական կապ չկա։
Խորհրդականի խոսքով՝ Եվրամիության ապագա գագաթնաժողովներից առաջ հունգարացի առաջնորդը նպատակ ունի համակարգել դիրքորոշումները Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի և Չեխիայի վարչապետի թեկնածու Անդրեյ Բաբիշի հետ։
Չնայած առայժմ պաշտոնական դաշինք կազմելու որևէ նշան չկա, այդուհանդերձ, նման մոտեցումը կարող է զգալիորեն խոչընդոտել Եվրամիության ջանքերին՝ Ուկրաինային ֆինանսական և ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու հարցում։
Politico-ում հրապարակված հարցազրույցում Բալաժ Օրբանը նաև հիշեցրել է, որ ԵՄ արևելյան պետությունների միջև համագործակցությունը «շատ լավ» է աշխատել 2015 թվականի միգրացիոն ճգնաժամի ժամանակ։
Հունգարիան, Սլովակիան և Չեխիան Վիշեհրադի խմբի մաս են, որի մեջ է մտնում նաև Լեհաստանը։ Սակայն վերջին տարիներին Բուդապեշտի և Վարշավայի միջև հարաբերություններում սառնություն կա՝ Ուկրաինայում պատերազմի վերաբերյալ տարբեր դիրքորոշումների պատճառով։
Մինչդեռ Սլովակիայի վարչապետը բազմիցս քննադատել է Ուկրաինային՝ այն անվանելով «լիովին կոռումպացված երկիր», չնայած հիմնականում ձեռնպահ է մնացել Հունգարիայի՝ Կիևին ԵՄ օգնությունը խոչընդոտելու փորձերին աջակցելուց։
Չեխիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարած միլիարդատեր, գործարար Բաբիշը, ով շուտով կվերադառնա վարչապետի պաշտոնին, նույնպես դեմ է Ուկրաինա զենքի մատակարարումները ֆինանսավորելու համար Չեխիայի պետական միջոցներն օգտագործելուն և ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կկանգնեցնի Կիևի համար աշխարհի տարբեր երկրներից զինամթերք հավաքելու չեխական նախաձեռնությունը։
Այդուհանդերձ, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Բաբիշը կարող է մեղմացնել իր հռետորաբանությունը պաշտոնը ստանձնելուց հետո։