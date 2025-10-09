Ուկրաինայի ուժերը Դոնեցկի շրջանում ծանր կորուստներ են պատճառում ռուսական կողմին. Զելենսկի

Ուկրաինական զինված ուժերը ծանր կորուստներ են պատճառում ռուսական զորքին Դոնեցկի շրջանի արևելյան մասում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:
Նա ասել է, որ գրեթե մեկ ժամ զրուցել է գերագույն գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկիի հետ՝ «հատուկ ուշադրություն դարձնելով Դոբրոպոլիի գործողությանը, հակահարձակմանը»: Նա պատմել է այդ շրջանում ծանր կորուստների մասին։
Նա մատնանշել է Պոկրովսկի լոգիստիկ կենտրոնից հյուսիս գտնվող Դոբրոպոլիում գրանցված հաջողությունները:
Զելենսկին «բարդ» է որակել իրավիճակը Նովոպավլովկայի շրջանում, որը գտնվում է ավելի հարավ՝ Զապորոժիեի շրջանում, սակայն ասել է, որ «ակտիվ պաշտպանական գործողություններն այնտեղ լավ արդյունքներ են ցույց տալիս»:
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեքշաբթի օրը պնդել էր, թե Ռուսաստանը 2025 թվականին Ուկրաինայում գրավել է գրեթե 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք: Նաև ասել էր՝ մարտի դաշտում ռազմավարական նախաձեռնությունն ամբողջությամբ մնում է ռուսական բանակի ձեռքում: