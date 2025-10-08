Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսական հարձակումների հետևանքով հինգ մարդ Է տուժել, հայտնել է ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։
Նրա խոսքով՝ սկզբում ռուսական բանակը հարվածել է Զելենոդոլսկի քաղաքին, ապա Նովոպոլի գյուղական համայնքին։ Վնասվել են ենթակառուցվածքներ։
Բացի այդ, գնդակոծվել են Նիկոպոլը և Մանգանեցը։ Վնասվել են ձեռնարկություն, կրոնական կազմակերպություն, տասնյակ առանձնատներ և հինգ հարկանի շինություն և այլն:
Ռուսական կողմն, իր հերթին, հաղորդել է Բելգորոդի մարզում ուկրաինական հարվածի հետևանքով 3 զոհի մասին: Նաև նշվում է, որ շենք է մասամբ փլուզվել: