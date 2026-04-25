Ուկրաինան և Ադրբեջանն անվտանգության և էներգետիկայի ոլորտում համաձայնագրեր են ստորագրել

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Բաքվում անվտանգության և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագրեր է ստորագրել իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ:
Ալիևն, իր հերթին, հավելել է, որ երկու երկրների միջև ռազմաարդյունաբերական գործընկերությունը «լայն հեռանկարներ» ունի, և որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են համատեղ պաշտպանական արտադրությունը: Նա չի հստակեցրել, թե արդյոք ստորագրել է որևէ համաձայնագիր:
Ուկրաինան իր եվրոպական դաշնակիցներից շատերի հետ համաձայնեցրել կամ իրականացրել է սպառազինությունների արտադրության համատեղ ծրագրեր։
Ուկրաինայի նախագահը ավելի վաղ հայտնել է, որ Ալիևի հետ քննարկել է Ադրբեջանում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը: