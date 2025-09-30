Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինան ԵՄ-ի տրամադրած միջոցներով ԱԹՍ-ներ կարտադրի

Ուկրաինան Եվրամիության տրամադրած գումարներով անօդաչու թռչող սարքեր կարտադրի, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոն դե Լայենը:

Նա ընդգծել է, որ այդ գումարները Կիևին կտրամադրվեն վարկի տեսքով, որի երաշխիք կհանդիսանան ԵՄ տարածքում գտնվող ռուսաստանյան սառեցված ակտիվները։

Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով՝ այս գործարքի շրջանակներում Կիևին առաջիկայում շուրջ 2 միլիարդ եվրո կհատկացվի։ «Այս հատկացումների շնորհիվ Ուկրաինան կկարողանա ամբողջությամբ իրացնել դրոնների արտադրության իր ներուժը»,- պնդել է ֆոն դեր Լայենը։

