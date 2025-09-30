Եվրոպան չի պատերազմում Մոսկվայի հետ, բայց խաղաղության պայմաններում էլ չէ. Մերց

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Եվրոպան չի պատերազմում Ռուսաստանի հետ, բայց խաղաղության պայմաններում էլ չեն:
«Մենք պատերազմի մեջ չենք, բայց այլևս խաղաղության մեջ էլ չենք չունենք», - Դյուսելդորֆում ասել է Մերցը:
Նա նշել է, որ Ռուսաստանի պատերազմը «մեր ժողովրդավարության և ազատության դեմ» է, հավելելով, որ Մոսկվայի նպատակը միության միասնականության թուլացումն է:
Մերցն անդրադարձել է նաև իր վերջերս արտահայտած աջակցությանը ԵՄ ծրագրին, որը նախատեսում է Ռուսաստանում սառեցված ակտիվները կիրառել Ուկրաինայի պատերազմական ջանքերը ֆինանսավորելու համար, նշելով, որ այդ քայլը կարող է երեքից հինգ տարվա ռազմական աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային:
Կանցլերի խոսքով՝ նշված ժամանակահատվածում Ռուսաստանի համար կարող է տնտեսական տեսանկյունից անհնարին դառնալ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը շարունակելը: