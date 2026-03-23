Ուկրաինական անօդաչուների հարձակումներ Բալթիկ ծովի Ռուսաստանի ափերին

Սանկտ Պետերբուրգի Պուլկովո օդանավակայանի ուղևորները գիշերել են օդակայանում։ Պաշտոնյաների փոխանցմամբ՝ Լենինգրադի մարզի ուղղությամբ Ուկրաինայի դրոնների հարձակման հետևանքով երեկ և այսօր ավելի քան 100 թռիչք չեղարկվել կամ ուշացել է։ Օդանավակայանը անվտանգության նկատառումներով մոտ 16 ժամ դադարեցրել է աշխատանքը։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ ոչնչացվել է ավելի քան 70 անօդաչու թռչող սարք։ Փրկարարների տեղեկություններով՝ մահվան դեպքեր չեն գրանցվել։
Պրիմորսկ նավահանգստային քաղաքում հրշեջները պայքարում են վառելիքի պահեստի հրդեհը մարելու համար, որը բռնկվել է դրոնի հարվածից։ Վիբորգի շրջանում վնասվել է էլեկտրահաղորդման սյունը։
Reuters-ի հաղորդմամբ՝ անօդաչուների հարձակումների հետևանքով Բալթիկ ծովի Պրիմորսկի և Ուստ-Լուգայի նավահանգիստները, որոնք նավթի արտահանման խոշորագույն նավահանգիստներն են Ռուսաստանում, կիրակի օրվանից դադարեցրել են հում նավթի և վառելիքի արտահանումը։