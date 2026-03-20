Մոսկվան չի մասնակցի մարտի 21-ին նախատեսված Կիևի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններին

Ռուսաստանը չի մասնակցի մարտի 21-ին նախատեսված Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցություններին, սակայն հույս ունի, որ մոտ ապագայում կվերականգնվի եռակողմ ձևաչափը։
«Ոչ, դրանք կլինեն ուկրաինացիների և ամերիկացիների երկկողմ շփումներ։ Այս դադարը ժամանակավոր է։ Ես նկատի ունեմ եռակողմ ձևաչափի շարունակությունը։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում կկարողանանք շարունակել այդ բանակցությունները»,- հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցում։
Նա հավելել է, որ առայժմ հստակություն չկա եռակողմ ձևաչափով հնարավոր բանակցությունների անցկացման վայրի վերաբերյալ։
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև եռակողմ բանակցությունների վերջին փուլը տեղի է ունեցել Ժնևում փետրվարի 17-18-ին: Հետագայում կողմերը պետք է կրկին հանդիպեին մարտի սկզբին Աբու Դաբիում, սակայն խորհրդակցությունները հետաձգվեցին: Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, որ հետաձգման որոշումը կայացվել է Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ՝ Իրանի դեմ փետրվարի 28-ին սկսված ԱՄՆ-Իսրայելական ռազմական գործողության պատճառով: