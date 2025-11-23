Ուկրաինական անօդաչուների գրոհին հաջորդել է հրդեհ մերձմոսկովյան Շատուրայի ՋէԿ-ում

Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը հայտնել է, որ Շատուրայի ջերմաէլեկտրակայանում անօդաչու թռչող սարքերի հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել: Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից փոխանցել են, որ այրվել են չորս տրանսֆորմատորներ:
Լրագրողների տվյալներով՝ այրվում է ՋԷԿ-ի հզորության բաշխման հանգույցը:
Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին հաղորդումներ չկան:
Ավելի վաղ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել էր, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են քաղաքի ուղղությամբ թռչող երեք անօդաչու թռչող սարք:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն՝ գիշերը խոցվել կամ չեզոքացվել է 75 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք: