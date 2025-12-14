Ուիթքոֆն ու Քուշները ժամանել են Բեռլին՝ Զելենսկու հետ բանակցությունների

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքովն ու Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները ժամանել են Բեռլին, որտեղ, ինչպես սպասվում է, տեղի կունենան Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու ծրագրի վերաբերյալ քննարկումները։
Նրանց ժամանման մասին հայտնել են DPA-ն և Associated Press-ը: Սպասվում է, որ բանակցություններին կմասնակցեն Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչներն ու եվրոպացի առաջնորդները: Սպիտակ տունը դեռևս չի մեկնաբանել Ուիթքոֆի և Քուշների Բեռլին ժամանումը: Թրամփը նախկինում հայտարարել էր, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչները պատրաստ են մասնակցել Եվրոպայում կայանալիք բանակցություններին, եթե դա իմաստ ունենա:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նույնպես ժամանել է Բեռլին, այդ մասին նա հայտնել է սոցիալական ցանցերում։
Ուկրաինայի առաջնորդն այսօր ավելի վաղ հայտարարեց, որ այժմ պատրաստվում են ամերիկյան կողմի և եվրոպացի գործընկերների հետ հանդիպումներին և, որ Բեռլինում բազմաթիվ միջոցառումներ կանցկացվեն:
«Ամենակարևորը, ես կհանդիպեմ նախագահ Թրամփի դեսպանների հետ, ինչպես նաև հանդիպումներ կլինեն մեր եվրոպացի գործընկերների, բազմաթիվ առաջնորդների հետ՝ խաղաղության հիմքերի՝ պատերազմին վերջ դնելու քաղաքական համաձայնագրի վերաբերյալ։ Մենք աշխատում ենք Ուկրաինայի համար արժանապատիվ խաղաղություն ապահովելու համար: Այս օրերի ընթացքում Բեռլինում մենք հնարավորինս ակտիվ և կառուցողական կաշխատենք բոլոր նրանց հետ, ովքեր կարող են իսկապես համաձայնագիրը նորմալ պայմանների բերել», - գրել էր Զելենսկին:
Բեռլինում սպասվող բանակցություններից առաջ Զելենսկին հայտարարել է, որ Արևմուտքի կողմից անվտանգության երաշխիքների դիմաց՝ Ուկրաինան հրաժարվում է ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքին միանալու իր հավակնություններից՝ որպես փոխզիջում՝ Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու համար: Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ խաղաղության ծրագիրը բոլորին դուր չի գա. «Իհարկե, ցանկացած ծրագրի ձևաչափում կան բազմաթիվ փոխզիջումներ: Ամենակարևորն այն է, որ ծրագիրը լինի հնարավորինս արդար, հատկապես Ուկրաինայի համար, քանի որ Ռուսաստանն է սկսել պատերազմը», - ընդգծել է Զելենսկին: