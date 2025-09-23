Ոչ մեկիդ նկատմամբ չարություն չունեմ, միայն խղճահարություն. Միքայել սրբազան

«Ոչ մեկիդ նկատմամբ չարություն չունեմ, միայն խղճահարություն», - ռեպլիկի իր իրավունքից ելնելով՝ մեղադրող կողմին ու դատավորին ասաց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը:
«Ումի՞ց ես պետք է ներում հայցեմ», - հարցրեց Շիրակի թեմի առաջնորդը՝ ևս մեկ անգամ հայտարարելով՝ արդարություն չի աղերսելու:
Դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը վաղը վերդիկտ կկայացնի՝ ազատություն շնորհե՞լ, թե՞ ազատազրկել սրբազանին:
Օգոստոսի 15-ին մեկնարկած և փաստացի մեկուկես ամսում ավարտական փուլ մտած դատավարության ողջ ընթացում փաստաբանական թիմը պնդում էր, որ գործընթացն անցնել է խախտումներով, և կասկած հայտնում, որ դատարանն արդար որոշում կկայացնի։
«Տեսնելով՝ ինչպես է այս իշխանությունը զրոյացրել նահատակների հիշատակը՝ ես ուրախ եմ, որ մեղադրյալի աթոռում եմ էս իրականությունում: Ահա թե ինչու ես ձեզնից ներողությում չեմ խնդրում», - հավելեց Աջապահյանը:
Դիմելով դատավորին՝ նա ասաց, որ չնայած նա համոզված է, որ սրբազանն անմեղ է, բայց մեղադրական վերդիկտ է կայացնելու:
Մեղադրանքի հիմքում մեկ տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ Միքայել արքեպիսկոպոսը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին: Ընդ որում, մեկ տարի առաջ Գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել ու գործ չէր հարուցել: Դատախազությունը, սակայն, այս գործը հարուցելիս հիմնավորում է, թե Աջապահյանը հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին միտքը կրկնել է հաջորդիվ՝ մի քանի անգամ:
62-ամյա Աջապահյանը մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին՝ այն որակում է քաղաքական հետապնդում։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։