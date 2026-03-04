Թավրիզցի վարորդը հայ-իրանական սահմանին․ «Մենք ուզում ենք, որ խաղաղություն և բարեկամություն հաստատվի»

Հայ-իրանական սահմանը իրանական կողից՝ Նորդուզի անցակետից փակ է, միայն բեռնատարներն են գնում-գալիս։
«Ազատությանը» Պետական եկամուտների կոմիտեից միայն ասացին, որ տեխնիկական խնդիր կա իրանական կողմում։
Ագարակի ճանապարհին և՛ հայկական, և՛ իրանական, նաև վրացական համարանիշներով բեռնատարների մի քանի կիլոմետրանոց հերթեր են:
Բեռնատարներից մեկի թավրիզցի վարարոդը, որը նոր էր հատել հայ-իրանական սահմանը, «Ազատության» հետ զրույցում պատմեց. «Աղջիկս մոր հետ հիմա Մարանդում է: Մեկ շաբաթ է՝ չէի կարողացել նրանց հետ կապ հաստատել: Այսօր, քանի որ սահմանին մոտ եմ, կարողացա խոսել: Նրանք էլ ասում են, որ որ ողջ գիշերը արթուն են մնում, ամեն օր Ամերիկան ու Իսրայելը ռմբակոծում են»:
«Ամերիկան ու Իսրայելը դավադրաբար հարձակվել են մեր երկրի վրա: Հարվածել են դպրոցների, հիվանդանոցների համալսարանների վրա, շատ երիտասարդներ զոհվել են: Իմ որդին զինվորական է, բժշկական ինժեներություն է սովորել, ծառայում է Թավրիզի զինվորական հիվանդանոցում: Ինձ ասացին, որ Սեպահի՝ Հեղափոխության պահապանների հիվանդանոցը ռմբակոծել են: Հետո՝ Թավրիզի օդանավակայանը ամեն օր ռմբակոծում են», - ներկայացրեց նա:
Իրանցի տղամարդն ընդգծեց՝ «մենք բանակցության և զրույցի կողմնակից ենք»:
«Մենք ուզում ենք, որ միջազգային կազմակերպությունները ձեռք-ձեռքի տան: Մենք ուզում ենք, որ խաղաղություն և բարեկամություն հաստատվի, վերջ: Մենք պատերազմի և արյունահեղության կողմնակից չենք»:
Նա հայտնեց, որ հերթի մեջ է եղել երեկ գիշերվանից. «Այս անցակետում հերթը մեկ լինում է, մեկ՝ ոչ, նայած մեքենաների քանակին: Երբեմն այս կողմում է շատ լինում, երբեմն՝ իրանական կողմում: Բայց քանի որ մեր երկիրը ռմբակոծել են և ինտերնետը միանում-անջատվում է, Իրանի մաքսակետից մեքենաների ընդունումը շատ քիչ է: Ես երեկ գիշերվանից՝ ժամը 10-ից, հերթի մեջ եմ, և հիմա տեսնում եք՝ նոր հերթս հասել է, որ մտնեմ Հայաստանի մաքսակետ»:
Հայ-իրականան սահմանի հատվածում հավաքված մարդիկ «Ազատությանը» պատմեցին, որ այնտեղ կարծես թե կապի խնդիր կա, համակարգը չի աշխատում և այդ պատճառով մարդիկ այս կողմ գալ չեն կարող, ոչ էլ հենց այստեղ գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներն են կարողանում իրանական կողմ անցնել: Երկկողմանի շարժը սահմանափակված է:
Հայաստանի քաղաքացիներից մեկը, որը փորձում էր այն կողմ անցնել, պատմեց, որ իրանական սահմանին հարյուրավոր մարդիկ կան, որոնք սպասում են, թե երբ կբացվի ցամաքային սահմանը, որպեսզի կարողանան տեղափոխվել Հայաստան: Ըստ նրա, իրանական կողմում սպասողների մեջ կան նաև այլ երկրի քաղաքացիներ:
Մարտի 1-ին Հայաստանում Իրանի դեսպանը իր ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով 24 ժամ ցամաքային սահմանը փակ է եղել, հետո խնդիրը կարգավորվել է: Այսօր սահմանը կրկին փակ է: