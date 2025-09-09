Մատչելիության հղումներ

Նեպալը վերացնում է սոցիալական ցանցերի արգելքը՝ 19 մարդու կյանք խլած բողոքի ցույցերից հետո

Բողոքի ցույց՝ Նեպալում, սեպտեմբերի 8, 2025 թ.
Բողոքի ցույց՝ Նեպալում, սեպտեմբերի 8, 2025 թ.

Նեպալում սոցիալական ցանցերի արգելափակման որոշման դեմ զանգվածային բողոքի ցույցերը ցրելու ժամանակ զոհվել է առնվազն19 մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան100-ը, պարետային ժամ է սահմանվել, հաղորդում են տեղական և միջազգային լրատվամիջոցները։

Բողոքի ցույցերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ իշխանությունները որոշում կայացրին արգելափակել երկրում 26 սոցիալական ցանցեր և հարթակներ, այդ թվում՝ YouTube-ը, Facebook-ը և X-ը: Որոշումը զայրույթ առաջացրերց երիտասարդների շրջանում: Պաշտոնյաները հայտնել էին, որ արգելափակումը վերաբերել է այն սոցիալական ցանցերին, որոնք չէին գրանցվել կառավարությունում:

19 մարդու կյանք խլած ցույցերից մեկ օր անց հաղորդվում է, որ կառավարությունը վերացրել է անցած շաբաթ սահմանած սոցիալական ցանցերի արգելքը: «Մենք չեղարկել ենք սոցիալական ցանցերի անջատումը։ Դրանք այժմ աշխատում են», - Reuters- ի հաղորդմամբ՝ հայտնել է Կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը:

Reuters-ի փոխանցմամբ՝ երեքշաբթի առավոտյան Նեպալում բոլոր հավելվածներն արդեն հասանելի էին։

