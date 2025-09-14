Նեպալի նոր վարչապետը խոստանում է հետևել «կոռուպցիային վերջ դնելու» ցուցարարների պահանջներին

Նեպալի նոր առաջնորդը պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին հրապարակային ելույթում խոստացավ հետևել ցուցարարների՝ «կոռուպցիային վերջ դնելու» վերաբերյալ պահանջներին:
«Մենք պետք է աշխատենք երիտասարդ սերնդի մտածողության համաձայն: Այս խումբը պահանջում է կոռուպցիայի վերջ, լավ կառավարում և տնտեսական հավասարություն: Դուք և ես պետք է վճռական լինենք դա կատարելու համար» - իր ելույթում ասաց 73-ամյա նախկին գլխավոր դատավոր Սուշիլա Կարկին, ով երկրի վարչապետի պաշտոնը ստանձնեց ուրբաթ օրը:
Կարկին դարձավ առաջին կինը, որը ղեկավարում է երկիրը, այն բանից հետո, երբ հակակոռուպցիոն մահացու բողոքի ցույցերը ստիպեցին վարչապետ Շարմա Օլիին հրաժարական տալ։
Կարկին, ով հայտնի է կոռուպցիայի դեմ պայքարով՝ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնում կմնա մինչև 2026 թվականի մարտին նախատեսված նոր ընտրությունները։
«Ոչ մի դեպքում մենք այստեղ չենք մնա վեց ամսից ավելի: Մենք կկատարենք մեր պարտականությունները և կխոստանանք հանձնել մեր լիազորությունները հաջորդ խորհրդարանին և նախարարներին», - իր հրապարակային ելույթում ասել է Նեպալի ժամանակավոր վարչապետը: