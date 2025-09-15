Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նեպալի կառավարության հրաժարականից հետո ակտիվիստները նոր առաջնորդներ են ընտրում

Նեպալի կառավարությունը տապալած երիտասարդ ակտիվիստներն այժմ նոր առաջնորդներ են ընտրում, հայտնում է Reuters-ը:

«Hami Nepal»-ի անդամները, որոնք Reuters-ին խնդրել են չհրապարակել իրենց անունները՝ անվտանգության նկատառումներով, արդեն համոզել են երկրի նախագահին և բանակի հրամանատարին ժամանակավոր վարչապետ նշանակել նախկին Գերագույն դատարանի նախագահ Սուշիլա Կարկիին: Այժմ բանակցություններ են ընթանում այլ առանցքային պաշտոններում նշանակումների համար:

Նախկին DJ-ը և նրա անհայտ նեպալական ոչ առևտրային կազմակերպությունը սոցիալական մեդիայի այն հավելվածի միջոցով, որը տարածված է վիդեո խաղացողների շրջանում, դարձել են զանգվածային բողոքի ակցիաների շարժիչ ուժը:

Նրանք հայտարարել են, որ չեն զբաղեցնելու նախարարական պաշտոններ, բայց ցանկանում են մասնակցել ապագա որոշումների կայացմանը։

Խումբը VPN-ների միջոցով մուտք էր գործում արգելված հարթակներ և տարածում գործողությունների կոչեր, որոնք հասնում էին տասնյակ հազարավոր երիտասարդների։

«Hami Nepal»-ի առաջին հրապարակումները Discord-ում այնքան ազդեցիկ դարձան, որ դրանց հղում էր արվում ազգային հեռուստատեսությամբ։


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG