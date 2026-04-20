Նավթի նկատմամբ պատժամիջոցների թուլացումը ուժեղացնում է Կրեմլի պատրանքը, թե հնարավոր է շարունակել պատերազմը. Զելենսկի

Ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցների շարունակական թուլացումը ուժեղացնում է Կրեմլում այն պատրանքը, թե հնարավոր է շարունակել պատերազմը, իր պաշտոնական Տելեգրամ էջում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Միայն այս շաբաթ Ռուսաստանը մեր քաղաքների և համայնքների վրա արձակել է ավելի քան 2360 հարվածային անօդաչու սարք, ավելի քան 1320 ղեկավարվող օդային ռումբ և մոտ 60 տարբեր տեսակի հրթիռ։ Յուրաքանչյուր դոլար, որը ստացվում է ռուսական նավթից, պատերազմի համար գումարն է», - գրել է նա։
Այս պահին, ըստ Զելենսկիի, Մոսկվայի «ստվերային նավատորմի» ավելի քան 110 տանկ գտնվում է ծովում։
«Նրանցում կա ավելի քան 12 միլիոն տոննա ռուսական նավթ, որը պատժամիջոցների թուլացման շնորհիվ կրկին կարող է վաճառվել առանց հետևանքների։ Դա կազմում է 10 միլիարդ դոլար՝ ռեսուրս, որը ուղղակիորեն վերածվում է նոր հարվածների Ուկրաինայի վրա», - գրել է Զելենսկին՝ ընդգծելով, որ կարևոր է, որ ռուսական տանկերները չհասնեն նավահանգիստներ։