Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նավթի գները կրկին բարձրացել են

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Նավթի գները կրկին բարձրացել են՝ Մերձավոր Արևելքում սրվող հակամարտության ֆոնին։ Brent նավթի գինը հատել է բարելի համար 98 դոլարի սահմանը, ինչը մոտ հինգ տոկոսով գերազանցում է նախորդ օրվա նույն ցուցանիշը։

ԱՄՆ զինված ուժերը անցած գիշեր 12-րդ օրն անընդմեջ հարվածներ են հասցրել Իրանի ուղղությամբ, որոնք շարունակվել են հինգ ժամ, հայտնել է Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։

Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հարվածել է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի՝ Քուվեյթում գտնվող բազաներին։

Ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակում է փակ մնալ Հորմուզի նեղուցը, Եմենի հութիներն էլ նոր ճակատ են բացել՝ հարձակվելով Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցով սաուդյան նավթ տեղափոխող երկու տանկերների վրա։


XS
SM
MD
LG