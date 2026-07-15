Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ զինված ուժերը հայտարարել են՝ վերսկսել են հարվածներն Իրանի դեմ

ԱՄՆ զինված ուժերը հայտարարել են, որ վերսկսել են հարվածներն Իրանի դեմ և վերականգնել նավահագիստների շրջափակումը։
«Նպատակն է թուլացնել Իրանի՝ Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավատորմերի վրա հարձակվելու կարողությունները», - X-ում գրել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։

Թեհրանն իր հերթին թիրախավորել է Ամերիկայի՝ Պարսից ծոցի դաշնակից երկրներին, ընդգծելով, որ Հորմուզի նեղուցը կմնա փակ «մինչև ԱՄՆ-ն դադարեցնի իր ագրեսիան»։

Թեհրանը մինչ այդ հարվածել էր տարածաշրջանում, այդ թվում՝ Բահրեյնում, Քուվեյթում և Հորդանանում տեղակայված ամերիկյան օբյեկտներին ու սպառնացել էր թիրախավորել վառելիքի արտահանումը Պարզից ծոցից։ «Ամերիկան պետք է պատրաստ լինի, որ փակվելու են բոլոր միջացքները, որոնցից օգտվում էին ԱՄՆ-ը և նրա դաշնակիցները», - հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, հավելելով՝ «Տարածաշրջանից վառելիքի արտահանման հնարավորություն պետք է ունենան կա՛մ բոլորը, կա՛մ՝ ոչ մեկ»:

ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանը վերջին շաբաթվա ընթացքում հարձակվել է յոթ առևտրային նավերի վրա, զոհվել, անհետ կորել կամ վիրավորվել է անձնակազմի մոտ մեկ տասնյակ անդամ:

Իրանը փորձում է մշտական վերահսկողություն հաստատել Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ և վճարներ սահմանել դրանով անցնող նավերի համար, ինչը րջորեն կփոխի ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում, որտեղ ԱՄՆ-ն երկար ժամանակ հանդես է եկել որպես անվտանգության երաշխավոր։

Փետրվարին Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ սկսված պատերազմից առաջ համաշխարհային նավթի և գազի առաքումների մոտ մեկ հինգերորդը ամեն օր անցնում էր Հորմուզով։

XS
SM
MD
LG