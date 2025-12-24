Մատչելիության հղումներ

Մոսկվայում մեքենայի պայթյունի հետևանքով երկու ոստիկան է զոհվել. ՔԿ

Լուսանկարում քննիչները աշխատում են այն վայրում, որտեղ ռումբի պայթյունից ռուս գեներալ էր զոհվել, դեկտեմբերի 22,2025թ.
Լուսանկարում քննիչները աշխատում են այն վայրում, որտեղ ռումբի պայթյունից ռուս գեներալ էր զոհվել, դեկտեմբերի 22,2025թ.

Մոսկվայի հարավում գիշերը տեղի ունեցած մեքենայի պայթյունի հետևանքով երկու ոստիկան է զոհվել և ևս մեկ անձ, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Քննչական կոմիտեն՝ չնշելով, թե ով է երրորդ անձը:

Պայթյունը տեղի է ունեցել այն վայրի մոտ, որտեղ այս շաբաթվա սկզբին ռումբի պայթյունից ռուս գեներալ էր զոհվել։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանները մոտեցել էին այդ վայրում գտնվող կասկածելի պահվածք ցուցաբերող մի տղամարդու: Նրանք սպանվել են պայթուցիկ սարքից:

Ըստ պաշտոնական աղբյուրների՝ շաբաթասկզբին գեներալ-լեյտենանտ Ֆանիլ Սարվարովը սպանվել է բնակելի թաղամասի ավտոկայանատեղիում՝ պայթուցիկ սարքը ամրակցված է եղել նրա մեքենային։

