Մոսկվայում կայացել է Արմեն Գրիգորյան - Սերգեյ Շոյգու հանդիպում

ՀՀ և ՌԴ ԱԽ քարտուղարներ Արմեն Գրիգորյան և Սերգեյ Շոյգու, կոլաժ
ՀՀ և ՌԴ ԱԽ քարտուղարներ Արմեն Գրիգորյան և Սերգեյ Շոյգու, կոլաժ

Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի Անվտանգության խորհուրդների քարտուղարներ Արմեն Գրիգորյանն ու Սերգեյ Շոյգուն։ Այս մասին հաղորդում է TACC գործակալությունը։

«Պարբերաբար մտքեր փոխանակելը կարևոր է։ Այն ամենը, ինչ կատարվում է Կովկասյան տարածաշրջանում՝ Հարավային Կովկասում մասնավորաբար, մեր մշտական ուշադրության կարիքն ունի», - հայտարարել է Շոյգուն։

Ռուսական գործակալության փոխանցմամբ՝ Արմեն Գրիգորյանը հանդիպման ընթացքում խոստացել է «մանրամասներ ներկայացնել տարածաշրջանում տիրող կացության մասին»։

Հայաստանի ԱԽ քարտուղարը Մոսկվա է մեկնել ԱՊՀ անդամ պետությունների Անվտանգության խորհուրդների ղեկավարների հավաքին մասնակցելու նպատակով։

