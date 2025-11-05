Մոսկվայում կայացել է Արմեն Գրիգորյան - Սերգեյ Շոյգու հանդիպում

Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի Անվտանգության խորհուրդների քարտուղարներ Արմեն Գրիգորյանն ու Սերգեյ Շոյգուն։ Այս մասին հաղորդում է TACC գործակալությունը։
«Պարբերաբար մտքեր փոխանակելը կարևոր է։ Այն ամենը, ինչ կատարվում է Կովկասյան տարածաշրջանում՝ Հարավային Կովկասում մասնավորաբար, մեր մշտական ուշադրության կարիքն ունի», - հայտարարել է Շոյգուն։
Ռուսական գործակալության փոխանցմամբ՝ Արմեն Գրիգորյանը հանդիպման ընթացքում խոստացել է «մանրամասներ ներկայացնել տարածաշրջանում տիրող կացության մասին»։
Հայաստանի ԱԽ քարտուղարը Մոսկվա է մեկնել ԱՊՀ անդամ պետությունների Անվտանգության խորհուրդների ղեկավարների հավաքին մասնակցելու նպատակով։