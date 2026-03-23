Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Միրզոյանը պատերազմի վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությունը շանտաժ չի համարում

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ևս հավանական է համարում «Քաղաքացիական պայմանագրի» չընտրվելու դեպքում պատերազմի հեռանկարը:

Ի պատասխան «Ազատության» հարցին, թե վարչապետի նույնաբովանդակ հայտարարությունը արդյոք շանտաժ չէ, Միրզոյանը պատասխանեց. «Որ այդպիսի հեռանկար կարող է լինել, միանշանակ է: Րոպեներ առաջ հանձնաժողովում խոսում էինք, այդ թվում՝ այն ընդդիմադիր պատգամավորների հետ, ում գաղափարախոսությունն այն է, որ գրեթե բոլոր հարևան երկրների հետ տարածքային խնդիրներ կան»:

Նախարարի համոզմամբ՝ այս մարդկանց իշխանության գալու դեպքում անմիջապես խնդիրներ են առաջանալու հարևան երկրների հետ:

«Շանտաժն այստեղ ո՞րն է: Մենք առաջարկում ենք խաղաղություն, ասում ենք՝ մեր երկրին պետք է խաղաղություն: Այլ պայմաններում, մեր խորը համոզմամբ, ՀՀ գոյությունը՝ որպես անկախ պետություն, կհայտնվի մեծ կասկածի տակ: Եվ կա զուգահեռ առաջարկը՝ «չէ, այս Հայաստանը մեզ ընդհարապես պետք չէ»», - նշեց արտգործնախարարը:

Լրագրողի դիտարկումը, որ ՔՊ-ն իր իշխանության օրոք «պատերազմներ է բերել», Միրզոյանը չի ընդունել՝ ասելով, որ պատերազմը հետևանք է եղել 30-ից ավելի տարիների սխալ քաղաքական մտքի:

Վարչապետը նախորդ շաբաթ հայտարարեց՝ «խաղաղության ռևիզիայի դիրքերից» հանդես եկող ուժերը պատրաստում են նոր սեպտեմբերյան պատերազմ:

Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի այս հայտարարությանը, ասել էր, որ խաղաղությունից խոսում են մարդիկ, որոնք «երեք պատերազմ են բերել մեր ժողովրդի գլխին»: Նրա համոզմամբ՝ սա աբսուրդ է:


XS
SM
MD
LG