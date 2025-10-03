Միրզոյանը նշել է ռուսական կողմից՝ տարբեր մակարդակներով ՀՀ կառավարության հասցեին քննադատության մասին

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը բարձրաձայնել է ռուսական կողմից՝ տարբեր մակարդակներով արվող քննադատության մասին:
Լեհական TVP World հեռուստաալիքի լրագրողի հարցին, թե արդյո՞ք Ռուսաստանը որևէ դեր շարունակում է խաղալ Հայաստանի անվտանգության հարցում, ինչպես տարիներ առաջ, Միրզոյանը պատասխանել է՝ նախ հիշեցնելով, որ խաղաղության հաստատման և Վաշինգտոնյան հռչակագրի կապակցությամբ պաշտոնական մակարդակով եղան Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ողջունող հայտարարությունները։
«Նույն պաշտոնական մակարդակում մենք տեսանք նաև Ռուսաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների արտահայտած պատրաստակամությունն՝ աջակցելու այս փոխկապակցվածության նախագծին և որոշակի մասնակցություն ցուցաբերելու։ Սակայն, իհարկե, չեմ կարող չնշել, որ գրեթե ամեն օր ականատես ենք լինում ռուսաստանյան ԶԼՄ-ների, երբեմն նաև պետական լրատվամիջոցների, ինչպես նաև խորհրդարանի անդամների, փորձագետների ու քաղաքական գործիչների կողմից հնչող կոշտ քննադատության՝ Հայաստանի կառավարության և մեր երկրի ներկայիս արտաքին քաղաքականության հասցեին», - նշել է արտգործնախարարը։
Դրա պատճառների մասին Միրզոյանը չի խոսել, միայն վստահություն է հայտնել, որ թե՛ ռուս գործընկերները, և թե՛ ցանկացած այլ երկիր կամ միջազգային դերակատար պետք է հարգեն Հայաստանի ժողովրդի կամարտահայտությունը։