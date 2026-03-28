Միրզոյանը մտահոգություն է հայտնել Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրման կապակցությամբ

ՀՀ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մտահոգություն է հայտնել Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրման և զարգացումների հետևանքով գրանցված զոհերի կապակցությամբ:

Կատարի վարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Մուհամմադ բին Աբդ Ալ-Ռահման Ալ Թանիի հետ զրույցում նրանք ընդգծել են տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության կարևորությունը և այդ ուղղությամբ ջանքերին Երևանի աջակցությունը:

Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել Մերձավոր Արևելքով թռիչքների չեղարկման հետևանքով Կատարում մնացած ՀՀ քաղաքացիներին առնչվող հարցերում ցուցաբերված աջակցության համար։

ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի հարձակումներին ի պատասխան՝ Թեհրանը թիրախավորում է Իսրայելը և Մերձավոր Արևելքի երկրները, որտեղ տեղակայված են ԱՄՆ ռազմաբազաները, այդ թվում՝ Կատարը:

Միրզոյանն այսօր հեռախոսով զրուցել է նաև իրանցի պաշտոնակցի հետ: Նրանք քննարկել են Մերձավոր Արևելքում վերջին զարգացումները և իրավիճակի հանգուցալուծման հասնելու հնարավորությունները:


