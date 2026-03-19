Թրամփը զգուշացնում է ծանր հետևանքների մասին, եթե Իրանը կրկին հարվածի Կատարի գազային հանգույցին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացնում է ծանր հետևանքների մասին, եթե Իրանը նորից հարվածի Կատարի գազային հանգույցին:
Truth social-ում կատարած գրառման մեջ ԱՄՆ նախագահը խոստացել է, որ Իսրայելը Հարավային Պարսի վրա այլևս հարձակումներ չի իրականացնի, եթե «Իրանը անխոհեմորեն չորոշի հարձակվել շատ անմեղ, այս դեպքում՝ Կատարի վրա»։
«Այդ դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելի օգնությամբ կամ համաձայնությամբ կամ առանց դրա, զանգվածաբար կպայթեցնի Հարավային Պարսի գազի հանքավայրը այնպիսի ուժով և հզորությամբ, որը Իրանը երբեք չի տեսել կամ ականատես եղել։ Ես չեմ ուզում թույլատրել այս մակարդակի բռնություն և ավերածություններ՝ Իրանի ապագայի վրա դրա երկարաժամկետ հետևանքների պատճառով, բայց եթե Կատարի հեղուկացված բնական գազը կրկին հարձակման ենթարկվի, ես չեմ տատանվի դա անել», - գրել է Թրամփը:
Դոնալդ Թրամփը նաև նշել է, որ Վաշինգտոնը նախապես տեղյակ չի եղել Հարավային Պարսի վրա Իսրայելի հարվածի մասին, այն բանից հետո, երբ իսրայելական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ հարձակումը կատարվել է իսրայելական ուժերի կողմից՝ ԱՄՆ համաձայնությամբ։
«Իսրայելը, Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցածի համար զայրույթից դրդված, բռնի կերպով հարձակվել է Իրանի Հարավային Պարսի գազի հանքավայր կոչվող խոշոր օբյեկտի վրա։ Միացյալ Նահանգները ոչինչ չգիտեր այս հարձակման մասին...», - ընդգծել է նա: