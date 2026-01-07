Թրամփը չի բացառել իրեն իմփիչմենթ հայտնելը միջանկյալ ընտրություններում չհաղթելու դեպքում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հանրապետականները պետք է հաղթեն 2026 թվականի Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում (նոյեմբեր), հակառակ դեպքում դեմոկրատները նրան իմփիչմենթի կենթարկեն:
«Ես նկատի ունեմ, որ նրանք պատճառ կգտնեն ինձ իմփիչմենթ հայտարարելու համար», - ասել է Թրամփը հանրապետական օրենսդիրներին Վաշինգտոնում կայացած արտագնա նիստի ժամանակ:
Դեմոկրատների գլխավորած Ներկայացուցիչների պալատը երկու անգամ իմփիչմենթ է հայտարարել Թրամփին 2017-2021 թվականներին նրա նախագահության ընթացքում: Դեմոկրատները դատապարտել են Ուկրաինայի նկատմամբ նրա քաղաքականությունը և 2021 թվականի հունվարի 6-ին նրա կողմնակիցների կողմից Կապիտոլիումի անկարգությունները: