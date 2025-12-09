Մատչելիության հղումներ

Միհրան Հակոբյանի նկատմամբ բռնության դեպքով քրեական գործ է հարուցվել

Նախկին պատգամավոր Միհրան Հակոբյանի նկատմամբ բռնության դեպքով քրեական գործ է հարուցվել՝ մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանական դրդումներով առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածով, «Ազատությանը» հայտնեցին Քննչական կոմիտեից:

Գործով կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ չկան:

Երեկ մի խումբ դիմակավորված տղամարդիկ հարձակվել են ընդդիմադիր գործչի վրա ու նրան ծեծել:

Դեպքը տեղի է ունեցել կեսօրին ու հանրային վայրում՝ «Դալմա մոլ»-ի ետնամասում:

Միհրան Հակոբյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն: Հարվածել են հիմնականում դեմքին, քիթն է կոտրվել, լրագրողներին պատմել էր փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը:

Միհրան Հակոբյանը «Հանրապետական» խմբակցության նախկին պատգամավոր է, Փաշինյանի իշխանության քննադատներից:


