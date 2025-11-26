Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Մեծ հույս ունենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ապագայում կստորագրվի». ԱԳ փոխնախարար

«Մենք մեծ հույս ունենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ապագայում կստորագրվի», - այսօր խորհրդարանում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը, նշելով, որ այդ ուղղությամբ գործընթացը շարունակվում է:

«Էդ առումով կան անընդհատ կոնտակտներ», - ասաց փոխարտգործնախարարը:

Թե երբ կստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը, Մնացական Սաֆարյանն ասաց՝ հստակ ժամկետներ նշել չի կարող:

Այս տարվա օգոստոսին Հայաստանն ու Ադրբեջանը Վաշինգտոնում նախաստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիրը:

Բաքուն փաստաթղթի ստորագրման համար իբրև նախապայման է առաջ քաշում Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունը՝ պահանջելով երկրի մայր օրենքից հանել Անկախության հռչակագրին հղումը, որտեղ հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց՝ նոր Սահմանադրության հանրաքվեն տեղի կունենա 2026 -ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG