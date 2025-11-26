«Մեծ հույս ունենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ապագայում կստորագրվի». ԱԳ փոխնախարար

«Մենք մեծ հույս ունենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ապագայում կստորագրվի», - այսօր խորհրդարանում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը, նշելով, որ այդ ուղղությամբ գործընթացը շարունակվում է:
«Էդ առումով կան անընդհատ կոնտակտներ», - ասաց փոխարտգործնախարարը:
Թե երբ կստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը, Մնացական Սաֆարյանն ասաց՝ հստակ ժամկետներ նշել չի կարող:
Այս տարվա օգոստոսին Հայաստանն ու Ադրբեջանը Վաշինգտոնում նախաստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիրը:
Բաքուն փաստաթղթի ստորագրման համար իբրև նախապայման է առաջ քաշում Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունը՝ պահանջելով երկրի մայր օրենքից հանել Անկախության հռչակագրին հղումը, որտեղ հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց՝ նոր Սահմանադրության հանրաքվեն տեղի կունենա 2026 -ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո: