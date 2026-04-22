Մեծ Բրիտանիան պնդում է՝ իրանական զինուժը Հորմուզի նեղուցում կրակել է երկու բեռնատար նավի վրա

Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից հրադադարի երկարաձգմանը՝ Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրի գործողությունների կենտրոնը հայտարարել է, որ իրանական զինուժը Հորմուզի նեղուցում կրակել է երկու բեռնատար նավի վրա, որոնցից մեկը լրջորեն վնասվել է:
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար Մաջիդ Մուսավին Իրանի հարավային հարևաններին սպառնացել է ոչնչացնել նրանց նավթային արդյունաբերությունը, եթե այդ երկրների տարածքն օգտագործվի Իրանի վրա հարձակումների համար։
Լիբանանում ևս իրավիճակը փխրուն է: Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ իսրայելական հարվածից Բեկա քաղաքում մեկ մարդ է սպանվել: Իսրայելական ուժերը դեռ գործողություններ են իրականացնում Լիբանանի հարավի մի շարք բնակավայրերում և բնակիչներին զգուշացրել են հեռու մնալ այդ տարածքից:
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն հայտարարել է, որ հրթիռակոծել է Իսրայելի հյուսիսը՝ ի պատասխան հրադադարի խախտումների: