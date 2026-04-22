Պակիստանի վարչապետը ողջունում է ԱՄՆ-Իրան հրադադարի երկարաձգումը

Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆն այսօր շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմում հրադադարի ռեժիմը երկարաձգելու իր երկրի խնդրանքն ընդունելու համար, որպեսզի շարունակվեն դիվանագիտական ջանքերը։
«Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ երկու կողմերն էլ կշարունակեն պահպանել հրադադարը և կկարողանան կնքել համապարփակ «խաղաղության համաձայնագիր» Իսլամաբադում նախատեսված բանակցությունների երկրորդ փուլի ընթացքում՝ հակամարտությանը վերջնականապես վերջ դնելու համար», - X-ի վրա գրառման մեջ ասել է Շարիֆը:
ԱՄՆ նախագահը հայտարարեց հրադադարի երկարաձգման մասին՝ բանակցություններին ավելի շատ ժամանակ տալու համար, մինչև Իրանը առաջարկ ներկայացնի։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Թրամփը նշել է, որ իրանական նավահանգիստների շրջափակումը կշարունակվի:
«Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Իրանը չի խնդրել հրադադարի երկարաձգում: Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի խորհրդականը հրադադարի երկարաձգումը «անակնկալ հարձակման համար ժամանակ շահելու հնարք» է անվանել՝ շեշտելով, որ Իրանը պետք է նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնի՝ առանց հստակեցնելու, թե ինչ նկատի ունի։
Սպիտակ տան պաշտոնյան ավելի ուշ հաստատեց, որ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՝ Պակիստանի միջնորդությամբ բանակցությունների երկրորդ փուլի համար Իսլամաբադ կատարած այցը տեղի չի ունենա ապրիլի 21-ին, ինչպես նախատեսված էր։ Պաշտոնյան չի նշել, թե արդյոք քննարկվում է նոր ամսաթիվ։